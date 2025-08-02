Радий Хабиров открыл памятник Герою России Максиму Серафимову

Авиашоу, прыжки с парашютом, выступления спецназовцев и много других зрелищ. В День воздушно-десантных войск в парке «Патриот» Чишминского района состоялся яркий праздник. Поздравить тех, кто гордо носит голубые береты, приехал и глава Башкортостана. Радий Хабиров также принял участие в торжественном открытии памятника герою России Максиму Серафимову, чье имя носит сегодня парк «Патриот».

Теперь ничто не скрывает от глаз очередную работу известного российского скульптора. Салават Щербаков воплотил в своем творении образ героя России Максима Серафимова. Занавес с постамента срывают родители героически погибшего офицера и глава республики. Именно Радий Хабиров был инициатором создания в парке «Патриот», который носит имя Максима Серафимова, памятника герою России.

Максим Серафимов отдал жизнь за спасение своих боевых товарищей в ходе проведения специальной военной операции. Посмертно был удостоен звания Героя России. Символично, что памятник офицеру открыли 2 августа, в День десантника, кем и являлся Максим.

Когда я узнал о его судьбе, его подвиге, откровенно скажу, был потрясён. Яркий, красивый, умный, настоящий воин совершил такой героический поступок, защитил и спас своих товарищей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И таких героев, кто плечом к плечу выполнял поставленные задачи в горячих точках и прикрывал боевых товарищей, в парке «Патриот» в этот день собралось немало. В День воздушно-десантных войск в голубых беретах не только ветераны, но их жёны и дети.

Порадовал сегодня публику своими песнями известный ансамбль «Голубые береты». Боевую мощь десантников можно было увидеть в показательных выступлениях ветеранов ВДВ и действующих бойцов спецназа.

Ну и как такой праздник без авиашоу и парашютистов. Традиционно на День ВДВ в небе своё мастерство продемонстрировала пилотажная группа «Первушино». С праздником присутствующих с главной сцены поздравил и Глава Башкортостана.

Я обращаюсь к вам, уважаемые товарищи десантники, со словами благодарности за то, что вы, по сути, являетесь оплотом, основой и опорой для нашей страны и республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поблагодарил всех, кто выполнял свой интернациональный долг в Афганистане, кто боролся с терроризмом в Чеченской республике и кто сейчас участвует в специальной военной операции. Также глава Башкортостана вручил ряду военнослужащих и ветеранов государственные награды.

В рамках праздника в парке «Патриот» сегодня проходила и гонка героев среди ветеранов ВДВ. Призеров на сцене наградил глава республики. Победителем же стала команда из Гафурийского района.