В Уфе коллеги вспоминают журналиста Эдуарда Хизбуллина в годовщину его гибели

Сегодня ровно год, как не стало нашего коллеги, спортивного журналиста Эдуарда Хизбуллина. В октябре 2022 года он ушёл защищать Родину в зону спецоперации в качестве добровольца, а в августе 24-го погиб при исполнении служебного долга.