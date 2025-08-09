Радий Хабиров посетил пятый фестиваль «Купец 2.0» в Стерлитамаке

Туристический бренд Башкортостана. Радий Хабиров посетил пятый юбилейный фестиваль гостеприимства «Купец 2.0», который проходит в Стерлитамаке. В этом году слоган мероприятия — «Открой сокровищницу талантов». В нём участвуют более 300 ремесленников из нашей республики, соседних регионов, а также из Казахстана и Узбекистана.

Для гостей фестиваля организована гастрономическая зона с местными деликатесами, детская ярмарка «Купец-молодец», хлебосольный бульвар с продукцией стерлитамакских предприятий. Одной из новых площадок фестиваля в этот раз стало молодёжное пространство «Задворки».

Ещё одна локация — креативный кластер «Патрики-маркет», расположенный в историческом доме купца Патрикеева, где работает музей-мастерская ремесленного шоколада полного цикла. На ярмарке руководитель региона также оценил изделия мастеров, которые занимаются пошивом женских платьев, аксессуаров и брендовой одежды с символикой Башкортостана.

Стерлитамак — действительно прекрасный город, а стерлитамаковцы — настоящие труженики. Хочу сказать вам спасибо за то, что в это непростое время мы с вами вместе идём вперёд, преодолеваем препятствия и развиваем нашу любимую республику. Уже пятый год сюда приезжают самые талантливые, креативные люди со всей страны и из других государств. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А для самых талантливых жителей республики провели День креативных индустрий, который прошёл в рамках купеческого фестиваля. Сегодня эта сфера задаёт тренды в экономике, и задача региональной власти — создать среду для реализации перспективных проектов. Как это реализуется в жизни, обсудили на заседании Совета по развитию креативных индустрий при Главе Республики Башкортостан.