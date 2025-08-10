В Уфе прошли мероприятия ко Дню физкультурника

В России прошел традиционный День физкультурника. Этот праздник отмечается каждую вторую субботу августа. И в этот день поздравляют учителей физкультуры, тренеров, профессиональных спортсменов и всех тех, кто занимается спортом для себя. В городах и районах республики состоялось порядка 350 спортивных мероприятий и приняли в них участие более 40 тысяч любителей здорового образа жизни. На семейных стартах и турнире по мини-футболу среди участников СВО побывала наша съемочная группа.

В Уфе одной из площадок для праздника стал центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой. В рамках Дня физкультурника здесь впервые прошёл фестиваль «Своя спортивная семья». Мероприятие объединило ветеранов специальной военной операции и их семьи. Руководителей спортшкол наградили благодарственными письмами, а мастерам спорта России вручили заветные значки.

В рамках фестиваля «Своя спортивная семья» прошли урок мужества, соревнования и мастер-классы по настольному теннису, армрестлингу, пауэрлифтингу, а также волейболу сидя. Провели и «Весёлые старты» для всех желающих.

Традиционно масштабный фестиваль ко Дню физкультурника прошел в парке «Кашкадан». Зарядку провели олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина, призёр Паралимпийских игр Анна Кулинич-Сорокина и заслуженная артистка республики Елена Гусарова.

С каждым разом фестиваль собирает всё больше участников. В этом году в программе соревнований появились стрельба из лука и водное поло. Уже традиционно выявляли лучших в баскетболе, пляжном волейболе, лёгкой атлетике, скандинавской ходьбе.

Товарищеский матч по мини-футболу среди участников специальной военной операции провели на поле у Дворца борьбы. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского марафона «Сила России». На поле собрались три команды. Многие ветераны спецоперации увлекались футболом с детства и после возвращения домой продолжают вести активный образ жизни.