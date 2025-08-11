«Между нами»: «Купец 2.0», развитие креативных индустрий и финансирование Зауфимья

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.
На этой неделе в Башкирии впервые отметили День креативных индустрий. Символично, что произошло это в Стерлитамаке, в рамках фестиваля «Купец 2.0», который на наших глазах за считанные годы превратился из мероприятия местного значения в брендовое событие для всей Башкирии.
Безусловное экономическое событие недели – это выделение 8,5 млрд рублей на инженерные сети в уфимском Забелье. Это целевые деньги в виде казначейского кредита на конкретный инфраструктурный проект. Решение принимала комиссия Правительства России на конкурсной основе. Обо всем подробнее – в нашем видео.