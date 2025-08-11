В Миякинском районе убрано 55% зерновых

В Башкортостане полным ходом идёт уборка зерновых. В Миякинском районе аграрии собирают урожай с десятков тысяч гектар. В одном из хозяйств сейчас убирают овёс.
После механизаторы перейдут к пшенице, ячменю и другим культурам. Хорошая погода – один из ключевых факторов успешной кампании.
В Миякинском районе задействовано более 70 единиц техники. Уже убрано 55%, самая сложная работа осталась позади. Всего по району предстоит убрать почти 40 тысяч гектаров зерновых. Впереди сбор кукурузы, подсолнечника и яровых культур.