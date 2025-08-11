В Миякинском районе убрано 55% зерновых

В Башкортостане полным ходом идёт уборка зерновых. В Миякинском районе аграрии собирают урожай с десятков тысяч гектар. В одном из хозяйств сейчас убирают овёс.

После механизаторы перейдут к пшенице, ячменю и другим культурам. Хорошая погода – один из ключевых факторов успешной кампании.