Глава администрации Баймака покинул свой пост

Мэр Баймака Радмир Исянбаев подал в отставку. Об этом он сообщил в социальных сетях, не указав причин ухода.
Исянбаев возглавлял администрацию города с января 2022 года. Был переизбран на новый срок в октябре 2023 года. В своем обращении он отметил, что может с чистой совестью передать полномочия преемнику.
Среди ключевых достижений своего срока Исянбаев выделил модернизацию центральной площади «Баймак. Ветер перемен», благоустройство дворовых территорий и реконструкцию городского парка отдыха и культуры имени Салавата Юлаева.
Фото: Радмир Исянбаев, Vk