Глава администрации Баймака покинул свой пост

Мэр Баймака Радмир Исянбаев подал в отставку. Об этом он сообщил в социальных сетях, не указав причин ухода.

Фото №1 - Глава администрации Баймака покинул свой пост

Исянбаев возглавлял администрацию города с января 2022 года. Был переизбран на новый срок в октябре 2023 года. В своем обращении он отметил, что может с чистой совестью передать полномочия преемнику.

Среди ключевых достижений своего срока Исянбаев выделил модернизацию центральной площади «Баймак. Ветер перемен», благоустройство дворовых территорий и реконструкцию городского парка отдыха и культуры имени Салавата Юлаева.

Это было время, когда я жил городом, вместе с вами радовался успехам и переживал за каждую проблему. Я благодарен жителям за доверие, за честный диалог, за то, что мы вместе мечтали и воплощали эти мечты. Ухожу с чувством гордости и благодарности. Впереди — новые горизонты и планы, в которые я вложу не меньше души, а город всегда будет в моём сердце.  

Радмир Исянбаев, Глава администрации г. Баймак

Фото: Радмир Исянбаев, Vk

Волна
БАШКОРТТАР-БСТ