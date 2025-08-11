В Башкирии после ДТП госпитализировали семью

Авария произошла в минувшую субботу в Краснокамском районе. Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, все пострадавшие были доставлены в Нефтекамскую городскую больницу.

Родители и 9-летний ребенок находятся в реанимации. 17-летнего подростка госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.