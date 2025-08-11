В Уфе затопило Музей солдатской славы

В Уфе затопило Музей солдатской славы и материнской памяти. Под полами образовалось болото, а сами полы вспухли, внутри помещения теперь стоит зловонный запах. Музей расположен на цокольном этаже многоквартирного дома. В нем собраны уникальные экспонаты, посвященные уроженцам республики, отдавшим жизнь при исполнении воинского долга. Многие переданы родителями бойцов. Сейчас здесь хотят обустроить зал, посвященный спецоперации, но хранители музея опасаются, что сложившиеся условия могут серьезно повлиять на их планы.

Неделю назад в этом кабинете едва не произошел пожар, говорит руководитель центра содействия СВО Евгений Миронов. Стоял запах гари, а из розетки доносился треск проводов. Пришлось обесточить кабинет, чтобы заизолировать провода. Но вот в другом помещении ситуация еще хуже. Следы плесени, вспухшая краска, а под полами образовалось целое зловонное озеро.

Влага добралась и до главного зала музея, посвященного уроженцам республики, защищавшим Родину. От стен отклеиваются газетные вырезки, появились пятна на стенах и потолке, а полы вспухли. А ведь здесь собраны уникальные экспонаты, в том числе письма и личные вещи солдат, участвовавших в вооруженных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе. Экспозиция создавалась силами родителей, потерявших сыновей, начиная с середины 90-х.

Сейчас хранители музея готовят новый зал, посвященный спецоперации, подразделениям из Башкортостана и героям. Здесь уже собраны экспонаты и артефакты с передовой. Помощь в оформлении и ремонте оказывают сами участники СВО.

Владимир Симарчук рассказал, что со своей проблемой обращались в различные инстанции. Но пока ее решить не удалось. Сегодня утром здесь работала бригада местной управляющей компании. В первую очередь, необходимо было откачать воду под полами внутри здания. А после забетонировать участок, прилегающий к фундаменту, чтобы блокировать доступ воды. Специалисты объяснили, в чем видят причину проблемы.

Как оказалось, колодец «Уфаводоканала» был полон воды. По заявке сюда выехала аварийная бригада. Пришлось прочищать трубы от целого вороха мусора и тряпок, которые нерадивые жильцы близлежащих домов смывали в унитаз.