В Уфе завершилась Спартакиада молодежи России по фехтованию

В Уфе завершилась VI Летняя Спартакиада молодежи России по фехтованию. В заключительный день лучших выявляли в командных соревнованиях саблистов. Башкирские спортсмены в этом виде программы не выступали.
Ранее в личном турнире рапиристов представители республики завоевали серебро и бронзу. В команде наши юниоры поднялись на первую ступень пьедестала. У шпажистов третье место на счету Таисии Ларькиной. У саблистов в заключительный день спартакиады золотые медали заработали команды сборной Москвы и у юниоров, и у юниорок