В Уфе завершилась Спартакиада молодежи России по фехтованию

В Уфе завершилась VI Летняя Спартакиада молодежи России по фехтованию. В заключительный день лучших выявляли в командных соревнованиях саблистов. Башкирские спортсмены в этом виде программы не выступали.

Ранее в личном турнире рапиристов представители республики завоевали серебро и бронзу. В команде наши юниоры поднялись на первую ступень пьедестала. У шпажистов третье место на счету Таисии Ларькиной. У саблистов в заключительный день спартакиады золотые медали заработали команды сборной Москвы и у юниоров, и у юниорок

Я рада за девочек, что мы смогли взять золотую медаль. Это важно для девочек и для региона. Я счастлива.

Александра Михайлова, победительница Спартакиады молодёжи России по фехтованию на саблях в личном и в командном зачетах /Москва/  

Москва выиграла эти соревнования, и это было понятно, ведь у них очень сильный состав. Республика Башкортостан обосновалась на четвертой позиции. Не прыгнули выше головы, но свое показали.

Владимир Прокаев, главный судья соревнований
