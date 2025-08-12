В Уфе у пациентки при диспансеризации обнаружили рак кишечника

В Уфе во время медосмотра у 36-летней женщины выявили рак кишечника. Пациентка не испытывала никаких симптомов и не обращалась к врачам последние пять лет. На обследование она пришла только для получения справки о здоровье, необходимой для работы.
При заполнении анкеты медсестра обратила внимание, что за полгода женщина похудела на 12 кг. Ей предложили пройти дополнительные исследования. Анализы показали тревожные результаты: низкий гемоглобин и наличие скрытой крови.
После колоноскопии врачи диагностировали аденокарциному сигмовидной кишки — рак на ранней стадии. Сейчас пациентка уже начала лечение, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Он отметил, что беспричинная потеря веса серьезный сигнал организма. Многие онкологические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому важно регулярно проходить профилактические осмотры.
Фото: Айрат Рахматуллин, ТГ.