Жители Архангельского района Башкирии собрали гумпомощь для бойцов СВО

Посылки из дома. Жители и предприниматели Архангельского района собрали очередную партию гуманитарного груза по заявкам военнослужащих. Список обширный – от маскировочных сетей до мотоциклов и квадрокоптеров.

Замира Кинзябулатова не пропускает ни одну отправку районного гумконвоя. С каждым рейсом передаёт своему мужу необходимые вещи и любимые сладости. На коробке всего три слова: Маугли, Донецк, Сигма. Для кого-то звучит как сложный шифр. Но для опытных гуманитарщиков даже этого достаточно, чтобы довезти посылку точно до адресата.

Проблем нет. Заранее говорят о локации, куда подходить. Как упаковывать даже объясняли. Поэтому никаких проблем с этим нет. Приезжаешь, оставляешь и спокойна, что дойдёт до адресата. Никогда ещё не было, чтобы не доходило. Замира Кинзябулатова, супруга участника СВО

Музей, Музыкант, Була. Карась. Бойцы из Архангельского района служат в разных башкирских подразделениях по всему Донбассу. Гранту Авакяну скоро исполнится 80 лет, но, несмотря на почтённый возраст, он лично отвозит собранную гумпомощь землякам. Для него это уже 18-й по счёту рейс. И на этот раз он снова забивает свой микроавтобус под завязку.

Тяжело, не тяжело – приходится, надо делать. Стараемся максимально больше загрузить гумпомощи, чтобы ребятам там была польза. Грант Авакян, предприниматель

Мотоцикл для штурмовиков – незаменимый транспорт, который позволяет внезапно для противника попасть на его позиции. Поэтому на такую технику всегда есть заявки. Рядом складывают бензопилы, генераторы, масксети. Место находится и для домашних солений, продуктов питания, которые с любовью передали родные бойцов и неравнодушные жители района. В последнюю очередь и с особым трепетом упаковывают детские письма, чтобы сразу же передать их в руки военнослужащих.

Также мы везём туда генераторы, оргтехнику, РЭБы, квадрокоптеры, рации, медицину – всё, что им нужно. Виктор Пьянов, заместитель главы администрации Архангельского района