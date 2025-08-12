Жители Архангельского района Башкирии собрали гумпомощь для бойцов СВО

Посылки из дома. Жители и предприниматели Архангельского района собрали очередную партию гуманитарного груза по заявкам военнослужащих. Список обширный – от маскировочных сетей до мотоциклов и квадрокоптеров.
Замира Кинзябулатова не пропускает ни одну отправку районного гумконвоя. С каждым рейсом передаёт своему мужу необходимые вещи и любимые сладости. На коробке всего три слова: Маугли, Донецк, Сигма. Для кого-то звучит как сложный шифр. Но для опытных гуманитарщиков даже этого достаточно, чтобы довезти посылку точно до адресата.
Музей, Музыкант, Була. Карась. Бойцы из Архангельского района служат в разных башкирских подразделениях по всему Донбассу. Гранту Авакяну скоро исполнится 80 лет, но, несмотря на почтённый возраст, он лично отвозит собранную гумпомощь землякам. Для него это уже 18-й по счёту рейс. И на этот раз он снова забивает свой микроавтобус под завязку.
Мотоцикл для штурмовиков – незаменимый транспорт, который позволяет внезапно для противника попасть на его позиции. Поэтому на такую технику всегда есть заявки. Рядом складывают бензопилы, генераторы, масксети. Место находится и для домашних солений, продуктов питания, которые с любовью передали родные бойцов и неравнодушные жители района. В последнюю очередь и с особым трепетом упаковывают детские письма, чтобы сразу же передать их в руки военнослужащих.
Уже по традиции перед отправкой гумконвой благословляют мулла и священник. Удачной дороги землякам желают и волонтёры. Лишь после этого колонна выезжает в долгий и трудный путь. Туда, где их уже ждут. Свои.