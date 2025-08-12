В Башкирии благодаря видеомониторингу с 2021 года выявили 78 лесных пожаров

В Башкирии работает система видеомониторинга лесных пожаров, включающая 25 камер наблюдения. Эти устройства охватывают 10 районов республики —Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Благовещенский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Кугарчинский, Учалинский и Хайбуллинский, а также основные резервы.

Камеры, подключенные к системе «Лесохранитель» с нейросетью, были установлены в 2021 году. По словам Радия Хабирова, за четыре года система помогла выявить 78 возгораний в лесах и на определенных территориях. Оборудование позволяют фиксировать дым на расстоянии до 25 км определять координаты возгорания с точностью до 200 м.

Система видеомониторинга передает информацию диспетчерам в режиме реального времени, что способствует оперативному реагированию и предотвращению распространения пожаров на населенные пункты.

Согласно данным МЧС республики, в текущем году на территории республики зарегистрировано 13 лесных пожаров, из которых 8 случаев произошли по причине неосторожного обращения с огнем.