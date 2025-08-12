Башкирия планирует сохранить более 700 объектов культурного наследия

Сохранить более семисот объектов культурного наследия в Башкортостане. В правительстве региона призвали оформить на них охранные обязательства до 2030 года. В первую очередь это касается памятников градостроительства.
Представители Башкультнаследия отметили, что некоторые из достопримечательностей находятся не в лучшем состоянии. Большинство из них находятся в собственности муниципалитетов. Премьер-министр Андрей Назаров призвал руководителей районов и городов активно сотрудничать в деле сохранения исторического наследия.