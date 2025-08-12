В Башкирии появилась новая мера поддержки многодетных семей

В Башкортостане появилась новая мера поддержки многодетных семей. На последнем заседании Госсобрания республики депутаты внесли правки в закон, благодаря которым семьи, в которых трое и более детей, смогут рассчитывать на компенсацию их обучения в колледжах при университетах, если они получают образование на коммерческой основе.

В этом году такой возможностью уже воспользовались 40 семей. Компенсации полагаются не только многодетным с тремя несовершеннолетними, но и где есть дети до 23 лет, получающие очное образование. Исключение составляют юноши и девушки, уже состоящие в браке, а также находящиеся на полном государственном обеспечении.