В Уфе впервые провел работу мобильный агитационный пункт Росгвардии

Здесь рассказывали о преимуществах службы, раздавали информационные листовки и показывали технические средства ведомства. В работе мобильного пункта приняли участие сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

Наглядно представлены спецсредства, с которыми ежедневно работают наши сотрудники при прохождении службы. Также представлены агитационные материалы, в которых указана вся необходимая информация.

Ильназ Шамсутдинов, заместитель командира роты третьего батальона вневедомственной охраны города Уфы

Мобильный пункт побывал в двух районах города. В ряды Росгвардии могут вступить как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие среднее общее образование. Также необходимо быть гражданином России. Особое внимание уделяется подбору кандидатов в подразделения вневедомственной охраны и спецподразделений. Сотрудники будут круглосуточно обеспечивать безопасность детских садов и школ, больниц и других социально значимых объектов.

Фото №1 - В Уфе впервые провел работу мобильный агитационный пункт Росгвардии

В ближайшее время я планирую собрать все необходимые документы и подойти для трудоустройства.

Валерия Завьялова

Служба в Росгвардии — это статус, который вызывает доверие в обществе, это возможность реализовать себя, внести вклад в безопасность страны и обеспечить стабильное будущее для себя и своей семьи.

Регина Мачина, заместитель начальника отдела кадров Управления вневедомственной охраны по Республике Башкортостан, подполковник полиции
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ