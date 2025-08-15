В Уфе впервые провел работу мобильный агитационный пункт Росгвардии

Здесь рассказывали о преимуществах службы, раздавали информационные листовки и показывали технические средства ведомства. В работе мобильного пункта приняли участие сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

Наглядно представлены спецсредства, с которыми ежедневно работают наши сотрудники при прохождении службы. Также представлены агитационные материалы, в которых указана вся необходимая информация.

Мобильный пункт побывал в двух районах города. В ряды Росгвардии могут вступить как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие среднее общее образование. Также необходимо быть гражданином России. Особое внимание уделяется подбору кандидатов в подразделения вневедомственной охраны и спецподразделений. Сотрудники будут круглосуточно обеспечивать безопасность детских садов и школ, больниц и других социально значимых объектов.