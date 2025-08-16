На Аляске прошел саммит Владимира Путина и Дональда Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась в пятницу, 15 августа, на базе Военно-воздушных сил США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Лидеры общались более трех часов, после чего провели небольшую пресс-конференцию для журналистов — основной темой обсуждения стал украинский кризис.
На саммите Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а также помощник президента России Юрий Ушаков.
Со стороны США в обсуждениях участвовали госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Итоги переговоров Путина и Трампа:
— Россия искреннее заинтересована в том, что закончить конфликт на Украине, но урегулирование должно носить долгосрочный характер;
— Россия отметила необходимость обеспечения безопасности Украины;
— Путин выразил надежду, что в Киеве и Европе не станут препятствовать будущему прогрессу;
— Путин подчеркнул, что России и США нужно вернуться к долгосрочному сотрудничеству в сферах торговли, энергетики, технологий и в космосе;
— По словам посла России в США, наша страна уже подгладила все документы для восстановления прямого авиасообщения между странами;
— Трамп заявил, что сделки пока нет, саму встречу он оценивает на 10 из 10 и видит хорошую перспективу для договоренностей по Украине;
— Обе стороны приступают к трехсторонней встрече с участием Трампа, Путина и Зеленского;
— Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, потому что дальнейшее урегулирование конфликта зависит только от президента Украины.
