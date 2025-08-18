В Уфе прошел турнир по мини-футболу памяти ушедших фанатов

В Уфе прошел ежегодный турнир по мини-футболу. Мероприятие состоялось уже в седьмой раз и было посвящено памяти ушедших фанатов. В соревнованиях участвовали болельщики разных команд, всего собрались 8 коллективов. Приехали гости из Магнитогорска и Тольятти.