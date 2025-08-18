В Уфе прошел турнир по мини-футболу памяти ушедших фанатов

В Уфе прошел ежегодный турнир по мини-футболу. Мероприятие состоялось уже в седьмой раз и было посвящено памяти ушедших фанатов. В соревнованиях участвовали болельщики разных команд, всего собрались 8 коллективов. Приехали гости из Магнитогорска и Тольятти.
Впервые в истории победу одержали фанаты «Салавата Юлаева». Второе место заняли фанаты «Спартака» и третье – «Металлурга».
Хозяева турнира уверенно прошли групповой этап, где провели три матча. Затем сыграли еще в двух играх и вышли в финал, где были сильнее болельщиков «Спартака» со счетом 4:1.