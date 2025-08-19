В Центре детской онкологии и гематологии Уфы провели 1,5 тыс. операций

6,5 тыс. пациентов, 1,5 тыс. операций за полтора года. Это данные Центра детской онкологии и гематологии. Учреждение выполняет сложнейшие операции, которые прежде в регионе не делали, активно участвует в мультицентровых исследованиях. Медицинские специалисты, в том числе сестринский персонал, прошли обучение и стажировку в специализированных центрах Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы оказывать качественную помощь.

Стены этой палаты для 10-летней Маргариты Смирновой уже как дом родной. Год назад девочке удалили опухоль мозга, с тех пор – регулярные сеансы химиотерапии. Две недели лечение в больнице, четыре – перерыв. И так восемь циклов.

Чтобы отвлечь маленьких пациентов, в центре гематологии есть игровые комнаты и регулярно проводят различные мастер-классы. Но, конечно, самое главное – новые методы диагностики и лечения. В случае с Маргаритой прогнозы хорошие.

Обыденными практиками стали методы, которые раньше практически не применялись в лечении. К примеру, экстракорпоральный способ детоксикации крови.

Оснащение нового центра соответствует всем федеральным стандартам, будь то операционные или палаты реанимации. Последние особенно важны. По статистике, в них оказывается каждый третий юный пациент.

Детская онкология более агрессивна, говорят специалисты. При этом врачи неплохо справляются с вызовами. Порядка 80% пациентов побеждают болезнь, что очень хороший показатель.