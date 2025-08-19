Участнику СВО из Башкирии вручили медаль «За храбрость»

Боец из Зилаира удостоен медали «За храбрость» за проявленные смелость и мужество в ходе специальной военной операции.

Для Ильгиза это не первый военный опыт — после срочной службы он продолжил свою карьеру по контракту на Северно-Кавказском регионе.

Когда началась спецоперация, боец, не раздумывая, присоединился к добровольцам. После начальной подготовки его, как многодетного отца, отправили обратно домой. Однако Ильгиз настоял на своём: подписал контракт и вернулся на передовую.

За время службы он успевал видеться с семьёй — приезжал в отпуск, проводил время с близкими, а затем снова возвращался выполнять свой долг. После ранения военнослужащий проходил период восстановления, а сейчас его контракт закончился.

Ильгиз объясняет свой поступок просто: не мог остаться в стороне, когда стране угрожает опасность. Примером для него стал дед Абдульман Адигамович Рямов, воевавший в Великую Отечественную войну.

Недавно в семье героя случилось радостное событие — у него и его супруги Зульфии родился четвёртый ребёнок.

