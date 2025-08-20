В Башкирии депутаты обсудили вопросы зарплат и пенсий

В Доме Госсобрания прошла пресс-конференция партии «Справедливая Россия – За правду». Главной темой стали вопросы заработных плат и пенсий, в том числе минимальной оплаты труда в регионе.

Депутаты отметили: несмотря на регулярную индексацию, расходы граждан растут быстрее доходов, а рост зарплат не успевает за инфляцией. Отдельно представители партии подчеркнули, что обсуждение социальных инициатив станет частью их работы в осеннюю сессию, а также в рамках избирательной кампании, которая пройдёт в сентябре.