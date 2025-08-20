В Башкирии завершился суд по делу об избиении подростков в Иглино

В Иглинском районном суде поставили точку в громком деле об избиении подростков. На скамье подсудимых оказались сыновья и знакомый авторитетного бизнесмена Рауфа Габдуллина. Всех их обвинили в нанесении побоев, похищении и хулиганстве. ЧП произошло год назад, когда небезызвестный Габдуллин и его сыновья-боксеры устроили конфликт на дороге с прохожими. Пострадавшие получили серьезные травмы, а обидчики – обвинение по списку статей. Но судя по поведению в зале заседаний, тяжесть последствий своего поступка они так и не осознали.

В этот день в суде Иглинского района состоялись прения сторон. Подсудимым предоставили возможность рассказать свою правду. Они ее огласили. Просили к ответственности не привлекать, а наоборот, оправдать.

Еще один фигурант – Ислом Надыров. Но он, в отличие от братьев, свою вину признал полностью, компенсировал моральный и материальный вред одному из пострадавших. И теперь с поникшим видом ходит на процессы. Чего не скажешь по этим кадрам.

История с избиением началась в апреле 2024 года. Тогда в селе Иглино компания молодых людей возвращалась с празднования дня рождения. По пути кто-то из ребят перебежал дорогу в неположенном месте. Бизнесмену Рауфу Габдуллину это не понравилось, решил поговорить с подростками лично: на понятном языке объяснить, кто тут главный и почему к нему, бизнесмену, нужно обращаться с максимальным уважением. В итоге потасовка закончилась избиением молодых ребят. Егору Филипову досталось больше всех.

Прокуратура запросила для подсудимых реальные сроки заключения – от 3 до 6 лет исправительной колонии. При этом надзорное ведомство потребовало возместить и компенсацию морального вреда.

На последнем слове братья Габдуллины и их адвокаты попросили не лишать их свободы. Время, проведенное в следственном изоляторе, учесть как отбытое наказание.