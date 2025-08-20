Боец из Башкирии: «Я счел своим долгом принять участие в СВО»

Участник специальной военной операции из села Камышлинка Кармаскалинского района служит в десантно-штурмовом полку.
Осенью 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ, поскольку не мог оставаться в стороне. По словам военнослужащего, его близкие с пониманием отнеслись к этому решению.
«Кирка» родился в селе Ефремкино, позже его семья переехала в Камышлинку. После окончания 9 классов местной школы он поступил в Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства, где получил профессию «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Срочную службу боец проходил в Уссурийске, а перед подписанием контракта работал по специальности.
За проявленные мужество и отвагу в ходе спецоперации военнослужащий был награжден медалями «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции».
В настоящее время «Кирка» находится в краткосрочном отпуске, после которого вернется для выполнения дальнейших задач.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Кармаскалинская новь».