В Уфе обсудили новые тренды в развитии торговли

В Уфе проходят дни ритейла. В башкирскую столицу съехались более семисот представителей бизнеса и ведомств, чтобы обсудить вопросы ведения торговли. Участники обсуждают новые тренды в развитии потребительского рынка, а также меры поддержки. Сфера торговли — ключевое направление экономики региона.

Появляются придорожные сервисы, планируется открытие автолавок для продажи продуктов в отдаленных населенных пунктах, чтобы помогать местным производителям. Уделяют внимание логистике. Как отмечают эксперты, с каждым годом в республике растет розничный товарооборот. По данному показателю Башкортостан занимает лидирующие позиции среди регионов ПФО.