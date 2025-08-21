В Уфе вандалы атакуют общественные туалеты

В Уфе зафиксированы случаи вандализма, в результате которых пострадали более 10 общественных туалетов. Об этом в соцсетях сообщил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Арсен Латыпов.

По его словам, вандалы повреждают обшивку стен и дверей, портят диспенсеры, раковины, краны, тепловые конвекторы, а также поджигают урны и унитазы.

Латыпов подчеркнул, что такое поведение недопустимо и призвал горожан бережно относиться к общественному имуществу, поскольку чистота и комфорт в Уфе зависят от каждого.