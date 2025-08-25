В Уфе приземлился самолет с ливреей в честь Дмитрия Менделеева

Сегодня, 25 августа, в аэропорту Уфы приземлился самолет, украшенный тематической ливреей, посвященной великому русскому ученому Дмитрию Менделееву.
На хвостовой части воздушного судна размещен портрет ученого в окружении химических формул и элементов его знаменитой периодической таблицы.
Как отметили в пресс-службе аэропорта, эта ливрея стала данью уважения Менделееву. Ученый был не только гениальным химиком, но и исследователем в области воздухоплавания. В 1887 году он совершил одиночный полет на аэростате для изучения верхних слоев атмосферы и наблюдения солнечного затмения.
Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа».