Вахтовика из Башкирии не пустили на самолет и он устроил пьяный дебош

Вчера, 24 августа, в аэропорту Нового Уренгоя транспортные полицейские задержали двух пассажиров, устроивших дебош при посадке на рейс, следующий в Уфу.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрфО, правоохранители задержали 50-летнего жителя Бугуруслана Оренбургской области и 41-летнего жителя Салавата из Башкирии. Оба мужчины работали вахтовым методом в Новом Уренгое и перед вылетом домой отметили окончание двухмесячной вахты в кафе, где употребляли алкогольные напитки.

При попытке пройти на посадку в состоянии алкогольного опьянения им отказали в допуске на борт самолёта. Не согласившись с решением, мужчины начали возмущаться и выражаться нецензурной бранью.

Задержанных доставили в дежурную часть транспортной полиции. От прохождения медицинского освидетельствования оба отказались. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Суд назначил им наказание в виде штрафов.