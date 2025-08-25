В Башкирии стартовала уборка масличных и зерновых культур

В республике продолжается сбор урожая. На сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры убраны на 28%. Уборка яровых продолжается в 48 районах республики. Отдельные хозяйства начали уборку масличных культур.
В Иглинском районе также приступили к жатве. На площади 7800 гектаров будет проведен сбор зерновых культур. Убрано уже около 500 гектаров. До этого работе мешали дожди, поэтому растения придется досушивать, что замедлит процесс. Задействованы 20 комбайнов. В день работа занимает до 12 часов. После уборки зерновых культур приступят к техническим.