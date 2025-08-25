В Башкирии проходят масштабные мероприятия, посвященные героям и защитникам Отечества

В Башкортостане продолжаются «Дни армейской культуры». Мероприятия, посвященные Году защитника Отечества в России, Году поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также 80-летию Великой Победы, проходят во всех муниципалитетах республики.

В Учалинском краеведческом музее в рамках масштабного проекта состоялось памятное мероприятие «Герои учалинской земли». Событие стартовало с возложения цветов к Стелле Славы и минуты молчания в память о земляках-героях. Для гостей организовали концерт, экскурсию по залу боевой славы, выставку военного оборудования, мастер-классы по разборке-сборке автомата, изготовлению оберегов. Также желающие могли помочь волонтерам в плетении маскировочных сетей и написать письмо бойцам.

К патриотической акции присоединился и Ишимбай. Там прошел концерт "Пою тебе, моя Отчизна!" с участием творческих коллективов центра национальных культур. Со сцены звучали песни о любви к Родине и уважении к защитникам Отечества в исполнении вокального ансамбля «Яшма», детской группы «Мечта», башкирских коллективов «Умырзая» и «Аманат», а также солистов. Финальную песню «Мы — армия страны» зрители исполнили вместе с артистами.

А в Кугарчинском районе в рамках Дней армейской культуры в парке имени Зайнаб Биишевой прошёл литературный марш-бросок «Герои на все времена». Зона чтения военной поэзии стала площадкой для знакомства с творчеством поэтов-фронтовиков. В конце мероприятия участников угостили солдатской кашей.