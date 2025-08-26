В Башкирии проходит марафон «Знамя мужества и чести»

В Кугарчинском районе состоялась торжественная передача знамен именных подразделений Башкортостана. Мероприятие на Алее Славы в селе Мраково прошло в рамках просветительского марафона «Знамя мужества и чести».

Кадеты из Мелеуза передали флаги воспитанникам средней школы №1. Марафон стартовал ещё 23 февраля на Советской площади у памятника Герою России, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратова.

В рамках события знамена именных подразделений региона, принимающих участие в спецоперации, посещают города и районы республики, и 9 декабря, в День Героев Отечества, вернутся в Уфу. Этот проект помогает сохранить память о героическом прошлом и вдохновлять молодёжь на добрые дела и служение Родине.