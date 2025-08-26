В Правительстве Башкирии обсудили вопросы организации школьного питания

В Башкортостане модернизировали 120 школьных пищеблоков и улучшили качество питания. В преддверии нового учебного года в Правительстве Башкортостана под председательством премьер-министра состоялось совещание по вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях региона.

В новом учебном году за парты сядут не менее 500 тысяч учеников, включая 45 тысяч первоклассников, в более чем 1200 школах республики. Глава кабмина отметил значительный объем проделанной работы по организации школьного питания, усилению контроля за поставками продуктов и внедрению современных технологий и поручил главам муниципалитетов немедленно устранять любые выявленные нарушения.