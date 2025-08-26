Глава Башкирии принял участие в августовском педсовете

26 августа в Бирске состоялось Республиканское августовское совещание по образованию. Участие в мероприятии принял Глава Башкирии. Радий Хабиров начал встречу с благодарности учителям за воспитание достойных граждан страны.

Фото №1 - Глава Башкирии принял участие в августовском педсовете

В регионе активно обновляются все уровни образования – от дошкольного до высшего. За последние шесть лет в Башкирии открылись 48 новых школ и 65 детских садов почти на 33 тысячи мест. Обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. По федеральной программе отремонтировано 181 школьное здание на общую сумму более 11 млрд рублей, это второй показатель по стране.

В 2025 году в рамках программы откроют свои двери обновленные здания 35 школ, 2 детских садов, 3 колледжей. В следующем году приведут в порядок 41 здание школ на общую сумму более 3 млрд рублей.

Поручаю министерству просвещения республики совместно с главами районов и городов вести работу не только по обновлению зданий школ, но и содержания образования в них. Концепции обновления с учетом профилизации и дополнительного образования необходимо представить до 1 ноября этого года. А министерству просвещения – организовать анализ и защиту проектов. Наш Президент поддержал нас в вопросе строительства Республиканского математического лицея-интерната. 7 августа мы дали старт этой работе. Через два года у нас появится инновационное учреждение для 360 одаренных детей со всей республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
Волна
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы