Глава Башкирии принял участие в августовском педсовете

Поручаю министерству просвещения республики совместно с главами районов и городов вести работу не только по обновлению зданий школ, но и содержания образования в них. Концепции обновления с учетом профилизации и дополнительного образования необходимо представить до 1 ноября этого года. А министерству просвещения – организовать анализ и защиту проектов. Наш Президент поддержал нас в вопросе строительства Республиканского математического лицея-интерната. 7 августа мы дали старт этой работе. Через два года у нас появится инновационное учреждение для 360 одаренных детей со всей республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан