В Уфе прошла встреча военкоров и журналистов, освещающих тему СВО

В Уфе в рамках Дней армейской культуры состоялась встреча военных корреспондентов и журналистов республики, освещающих тему специальной военной операции. С начала СВО в Башкортостане сформировался постоянный пул из 34 журналистов, выезжающих в командировки в зону боевых действий.
В его составе сотрудники издательского дома «Республика Башкортостан», агентства «Башинформ» и телеканала БСТ. Шесть сотрудников этих СМИ добровольно ушли на фронт.
Главными приоритетами информационной работы в республике является объективность и достоверность. За профессиональную работу, сопряженную с риском для жизни, военкоры награждаются медалями и орденами имени Шаймуратова. На сегодняшний день в зоне СВО работают четверо корреспондентов из Башкортостана.