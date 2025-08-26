В Уфе прошла встреча военкоров и журналистов, освещающих тему СВО

В Уфе в рамках Дней армейской культуры состоялась встреча военных корреспондентов и журналистов республики, освещающих тему специальной военной операции. С начала СВО в Башкортостане сформировался постоянный пул из 34 журналистов, выезжающих в командировки в зону боевых действий.

В его составе сотрудники издательского дома «Республика Башкортостан», агентства «Башинформ» и телеканала БСТ. Шесть сотрудников этих СМИ добровольно ушли на фронт.