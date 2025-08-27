В Уфе задержали студента, помогавшего мошенникам

Житель Уфы обвиняется в крупном мошенничестве. Месяц назад в полицию обратился мужчина. По словам пострадавшего, неизвестные по телефону убедили его отдать определенному лицу около двух миллионов рублей. Центральным звеном между мужчиной и аферистами оказался студент одного из колледжей Уфы. Он утверждает, что действовал по указанию мошенников, с которыми связался в интернете.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с коллегами из управления МВД России по городу Уфе провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали курьера – 19-летнего жителя Уфимского района.

Тимур Хайбуллин, сотрудник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан

В ходе работы полицейские установили причастность молодого человека еще к двум хищениям в размере 900 тысяч рублей. Сейчас на студента возбуждено три уголовных дела. На время следствия он заключен под стражу, расследование продолжается.

Волна
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы