В Башкирии производят высококачественные игрушки из отечественных материалов

Легкая промышленность в республике за последние 6 лет выросла более чем в полтора раза. Сегодня данная отрасль объединяет свыше 300 различных предприятий, где производят одежду, обувь, бытовую химию и товары для детей. Каковы дальнейшие перспективы развития легпрома в Башкортостане и как на это повлиял уход зарубежных брендов – в нашем сюжете.

Каждый трехлетний малыш – в душе инженер. А потому разобранные игрушки, не подлежащие восстановлению, для многих родителей – дело привычное. Но не в случае с этим самолетом. Можно его разобрать, а затем, внимательно изучив каждую деталь летательного аппарата, собрать его обратно. Такая игрушка, рассказывает Иван Кичаев, занимает внимание ребенка с первых минут. А отсутствие крайне мелких деталей и высококачественные материалы сохраняют здоровье юного инженера.

Наш пластик безопасный и не пахнет, он плотный, не просвечивает. А пластик, который менее качественный, там игрушка будет прозрачной. Иван Кичаев, коммерческий директор ООО «Спектр»

Такие машинки, сенсорные дорожки, наборы юного доктора и многое другое уже более 30 лет производят в Бирске. Изготавливают игрушки на современном оборудовании с использованием отечественных материалов. Реализуют товар по всей стране. И с каждым разом производители стараются внести что-то новое. Ведь качественная игрушка должна не только развлекать, но и развивать.

Возможность одновременно учиться и развлекаться детям дарят научно-дидактические игры «Юрта знаний». Сегодня их разработано уже более 30 видов. Игры пользуются огромной популярностью в дошкольных и образовательных учреждениях республики. Они помогают в усвоении материала по краеведению, изучению башкирского, татарского, английского и других языков. Также способствуют развитию моторики, речи и внимания. Играть в них могут и дети с ограниченными возможностями здоровья. Пользу таких игр уже отметили и родители.

Индустрия детских товаров наряду с легкой промышленностью является одним из приоритетных направлений деятельности в республике. Причем для дальнейшего развития есть всё необходимое: современные производства, кадровая образовательная подготовка и поддержка от государства.