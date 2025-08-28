В Башкирии студент колледжа сел за руль без прав

Вчера, 27 августа, в ходе рейда сотрудники ГАИ остановили автомобиль «ВАЗ-2107». Инцидент произошел в Калининском районе Уфы.

При проверке выяснилось, что за рулем находится несовершеннолетний студент одного из колледжей, без водительского удостоверения.

В присутствии родителей молодого человека отстранили от управления транспортным средством. На студента составили административный протокол за нарушение ПДД, а материалы в отношении его родителей направили в Комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Кроме того, с ним провели профилактическую беседу. Однако, несмотря на принятые меры, подростка поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.