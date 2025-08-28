Артиллеристы из Башкирии показали свою работу на Покровском направлении

Приоритетная задача — поддержка штурмовиков и уничтожение огневых точек противника. Артиллеристы отдельного артдивизиона точным огнем поддерживают в продвижении наши передовые отряды на Покровском направлении. Главное орудие наших бойцов — проверенная временем пушка Д-30, которая позволяет поражать цели на расстоянии до 15 километров.

После каждого выстрела земля буквально содрогается под ногами артиллеристов. Но это не мешает быстро и профессионально выполнять свою работу. Каждое движение отточено до автоматизма. Быстрая перезарядка, и после небольшой корректировки снаряд точно поражает огневую позицию противника в лесопосадке в десяти километрах. Результат фиксируется объективным контролем с воздуха.

В расчете уроженцы не только Башкортостана, но и других регионов России. Многие служат бок о бок уже не первый год. Уроженец Бурзянского района с позывными «Заман» в армии служил в реактивной артиллерии. Здесь легко освоил новую профессию. Помогли старшие офицеры.

Наши офицеры большую роль внесли, всему научили. Им большое спасибо за это. Все привыкли уже друг к другу, как семья стали. Все знают, у кого какая работа. Поддержка есть, друг другу помогаем постоянно. позывной «Заман»

Среди мобилизованных есть и те, кто служил артиллеристом в других вооруженных конфликтах. Так что опыт есть кому передавать. Верх мастерства — поразить цель в движении. И такие случаи были. На счету поздравления несколько пробитых «Бредли» и танков.

Движущиеся цели на месте не стоят. Надо успеть, пока она не остановилась, либо пока выгружают личный состав, успеть посчитать, навестись, выстрелить. Желательно с первого раза попасть. Потому что движущуюся цель тяжело поразить. позывной «Пуля»

Чтобы выполнить такую задачу, артиллеристам необходимо оперативно обработать полученную корректировку от оператора БПЛА, свериться с координатами и навести орудие. Порой счёт идёт на секунды.

Артиллерия — это, наверное, одно из самых мозгозатратных родов войск. Потому что здесь нужно постоянно думать, постоянно вычислять. Голова должна работать как формула. От этого зависит выполнение задачи, четкость и точность стрельбы. А если артиллерия плохо отработает, то штурмовики уже никуда не пройдут. Потому что сначала нужно провести артиллерийскую подготовку, потом артиллерийскую поддержку. А там границы очень маленькие. Чуть-чуть если ошибиться, можно и по своим ударить. Поэтому всегда должен быть контроль, двойной контроль. позывной «Леший»

Отдельный гаубичный артдивизион состоит из мобилизованных уроженцев двух братских республик — Башкортостана и Татарстана. Поэтому и по рации бойцы зачастую общаются на родных языках, чтобы избежать радиоперехвата. Соперничества нет, за годы службы все уже стали друг другу родными.

Здесь все как родные братья, как будто все до этого только этим и занимались, стреляли из пушек. В понимании братства у нас всё чётко. Ребята уже по 2-3 госнаграды имеют. Опытные вояки, так скажем. позывной «Кабан»