Артиллеристы из Башкирии показали свою работу на Покровском направлении

Приоритетная задача — поддержка штурмовиков и уничтожение огневых точек противника. Артиллеристы отдельного артдивизиона точным огнем поддерживают в продвижении наши передовые отряды на Покровском направлении. Главное орудие наших бойцов — проверенная временем пушка Д-30, которая позволяет поражать цели на расстоянии до 15 километров.
После каждого выстрела земля буквально содрогается под ногами артиллеристов. Но это не мешает быстро и профессионально выполнять свою работу. Каждое движение отточено до автоматизма. Быстрая перезарядка, и после небольшой корректировки снаряд точно поражает огневую позицию противника в лесопосадке в десяти километрах. Результат фиксируется объективным контролем с воздуха.
В расчете уроженцы не только Башкортостана, но и других регионов России. Многие служат бок о бок уже не первый год. Уроженец Бурзянского района с позывными «Заман» в армии служил в реактивной артиллерии. Здесь легко освоил новую профессию. Помогли старшие офицеры.
Среди мобилизованных есть и те, кто служил артиллеристом в других вооруженных конфликтах. Так что опыт есть кому передавать. Верх мастерства — поразить цель в движении. И такие случаи были. На счету поздравления несколько пробитых «Бредли» и танков.
Чтобы выполнить такую задачу, артиллеристам необходимо оперативно обработать полученную корректировку от оператора БПЛА, свериться с координатами и навести орудие. Порой счёт идёт на секунды.
Отдельный гаубичный артдивизион состоит из мобилизованных уроженцев двух братских республик — Башкортостана и Татарстана. Поэтому и по рации бойцы зачастую общаются на родных языках, чтобы избежать радиоперехвата. Соперничества нет, за годы службы все уже стали друг другу родными.
В артдивизионе действительно царит атмосфера братства. Неважно, из какого ты региона или какой национальности. Все здесь равны и готовы прикрыть друг друга. И это, пожалуй, главная сила наших бойцов.