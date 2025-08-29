Художник из Башкирии принял участие в пленэре в ЯНАО

Художник из Башкортостана принял участие в пленэре, посвященном 50-летию города Ноябрьска. Эдуард Басареев стал единственным представителем нашей республики, отобранным на творческий проект.
Пленэр в городе Ямало-Ненецкого автономного округа проходил с 17 по 22 августа. За это время 25 художников с разных концов страны написали 200 картин и этюдов. Каждый день мастера кисти работали на разных локациях, чтобы запечатлеть и виды города, и красоты природы: улицы, аэропорт, озеро Ханто. Художники поработали и в жанре промышленного пейзажа.
Кроме того, Эдуард Басареев написал один из этюдов, находясь на верхнем ярусе колокольни храма Архистратига Михаила. Всего наш художник создал 8 работ. Как и все участники пленэра, он передал часть картин в Музейный центр Ноябрьска. Однако работать над пейзажами северного города он ещё продолжит.