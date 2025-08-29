Радий Хабиров поздравил 5-миллионного пассажира поездов «Финист» и «Ласточка»

Уфимка Татьяна Овчинникова стала пятимиллионным пассажиром скоростных поездов «Финист» и «Ласточка». Об этом Глава Башкортостана рассказал подписчикам на своих страницах в соцсетях.

Радий Хабиров поздравил женщину, которая купила билет на новый экспресс в сторону Челябинска, и отметил, что по республике передвигаются девять современных электропоездов. Они пользуются большим спросом у жителей из-за недорогой стоимости поездок и комфорта. В планах – запустить новые пригородные маршруты в соседние регионы.