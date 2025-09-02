Жители Башкирии могут увидеть полное лунное затмение

7 сентября Луна скроется в земной тени на 1 час и 32 минуты. Астрономическое явление начнётся в 21:26 и закончится в 00:56. Полностью Луна войдет в земную тень в 22:30 и будет проходить через неё 83 минуты. Этот процесс будет виден на всём ночном полушарии Земли и в одно и то же время. Спутник будет виден, но изменит цвет на тускло-коричнево-красный.