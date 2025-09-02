В Ишимбае проводят замену теплосетей

В Ишимбае заменяют трубопроводы, которые отработали почти полвека. Несмотря на профилактические мероприятия, сети износились – это влияет на качество теплоснабжения и увеличивает теплопотери на пути к потребителям.

Кроме того, такие трубы могут подвести в отопительный сезон. Технологическую часть ремонта рабочие намерены закончить на днях, а восстановить благоустройство до 30 сентября. При штатном режиме магистраль будет обеспечивать теплом свыше 8 тысяч ишимбайцев, а также три детских сада, одну школу, два лечебных учреждения, промышленные предприятия и организации. Ремонт идет без отключения горячей воды, ее подают от соседних участков тепловых сетей.