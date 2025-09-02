В Уфе инспекторы остановили подростка без прав

На днях на отдалённой территории СНТ «Протезник» в Калининском районе Уфы сотрудники ГАИ остановили автомобиль «ВАЗ-21074». За рулём находился несовершеннолетний студент одного из колледжей.

На место происшествия вызвали родителей юноши, и при них же его отстранили от управления. Автомобиль поместили на спецстоянку.

В отношении молодого человека составили протокол. Родителям также грозит административная ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего. Кроме того, решается вопрос о постановке подростка на профилактический учёт.