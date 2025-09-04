Жители Башкирии могут принять в семью пенсионеров

В Башкортостане активно действует программа «Приемные семьи для пожилых людей и инвалидов». Сотни пенсионеров по всей республике обрели новый дом и уже родных людей. Как проходит адаптация в таких случаях – в нашем сюжете.
В этом доме у Карама Акрамовича своя небольшая оранжерея. Каждый день он поливает растения и ухаживает за ними. В 2013 году пенсионер попал в семью Фарахетдиновых, и с тех пор его жизнь вновь наполнилась смыслом.
Карам-бабай, так его называют дома, познакомился с членами этой семьи во время реабилитации после инсульта. Дедушка остался без жилья, а неравнодушные люди не смогли пройти мимо. Теперь в их семье есть настоящий помощник, который когда-то ухаживал за огородом и колол дрова, а сейчас кормит кошек и накрывает на стол. У Карама Акрамовича есть сестры, с которыми созваниваются и поддерживают связь
Мужчина был принят в семью по программе, которая действует в Башкортостане с 2017 года. Любой дееспособный человек, не имеющий судимости, может приютить у себя пожилого. Государство поддерживает такие решения и выделяет ежемесячную материальную помощь в размере от 6 до 8 тысяч рублей.
Чаще всего люди берут в семью тех, кто им уже близок. Это пожилые соседи, первая учительница или дальний родственник. За весь период работы программы более 315 пенсионеров обрели новый дом.