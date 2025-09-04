Жители Башкирии могут принять в семью пенсионеров

В Башкортостане активно действует программа «Приемные семьи для пожилых людей и инвалидов». Сотни пенсионеров по всей республике обрели новый дом и уже родных людей. Как проходит адаптация в таких случаях – в нашем сюжете.

В этом доме у Карама Акрамовича своя небольшая оранжерея. Каждый день он поливает растения и ухаживает за ними. В 2013 году пенсионер попал в семью Фарахетдиновых, и с тех пор его жизнь вновь наполнилась смыслом.

Так хожу, чайник кипячу, за кошкой присматриваю. Карам Муратов, пенсионер

Карам-бабай, так его называют дома, познакомился с членами этой семьи во время реабилитации после инсульта. Дедушка остался без жилья, а неравнодушные люди не смогли пройти мимо. Теперь в их семье есть настоящий помощник, который когда-то ухаживал за огородом и колол дрова, а сейчас кормит кошек и накрывает на стол. У Карама Акрамовича есть сестры, с которыми созваниваются и поддерживают связь

Дети моей сестры полюбили его, и мои дети тоже приезжают. У меня сейчас внучка появилась уже, она называет его татайка. Не дедушка, а татайка. Все дети его очень любят. Динара Дильмухаметова, родственница

Мужчина был принят в семью по программе, которая действует в Башкортостане с 2017 года. Любой дееспособный человек, не имеющий судимости, может приютить у себя пожилого. Государство поддерживает такие решения и выделяет ежемесячную материальную помощь в размере от 6 до 8 тысяч рублей.

Как бы хорошо в наших интернатах не ухаживали за людьми, все-таки домашние стены лучшего всего. Эти люди в первую очередь, конечно, чувствуют себя нужными, востребованными, и все это продляет им жизнь, и качество жизни становится лучше. Ольга Котельникова, директор Республиканского центра социального обслуживания населения