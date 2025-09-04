Мама участника СВО из Башкирии рассказала о мечтах своего сына

Боец из Абзелиловского района с честью исполняет свой долг в зоне специальной военной операции.

Мать молодого человека, Зульфия Агилова, с большой материнской любовью поделилась с газетой «Абзелил» воспоминаниями о детстве и мечтах своего единственного сына.

Ильмир родился в 2005 году и с ранних лет был первым помощником родителей по хозяйству. Он рос трудолюбивым и старательным мальчиком. Как и все его друзья, любил кататься на велосипеде, играть в мяч, а особенно ему нравилась рыбалка. Пойманных рыбок он привозил домой для своих питомцев. А по дороге в детский сад любил собирать цветы для воспитателей, вспоминает Зульфия Маратовна.

В 2011 году Ильмир пошел в первый класс и стал активным участником школьной жизни, увлекшись резьбой по дереву. Его поделки до сих пор хранятся в доме и радуют близких. Он всегда проявлял любовь к животным: возвращаясь из школы, первым делом шел кормить гусят, кур или теленка и подолгу с ними разговаривал. Уже тогда он мечтал стать ветеринаром.

После девятого класса юноша поступил в Зауральский агропромышленный колледж в деревне Абзелилово, где освоил профессию сварщика, а затем отправился служить в армию.

Его семья с нетерпением ждала возвращения, но однажды он сообщил, что подписал контракт с Минобороны России и вскоре отправится в зону проведения спецоперации. Ильмир объяснил свой поступок тем, что многие его друзья уже находятся там, и он не может оставаться в стороне, пока его товарищи рискуют жизнью. Слова его прадеда Ишбулды Хамзиевича, участника Великой Отечественной войны, о важности любви к родной земле стали для него наказом.

Зульфия Агилова не скрывает переживаний и надеется на скорейшее возвращение всех бойцов целыми и невредимыми.

