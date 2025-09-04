В Сибае создадут уникальную яшмовую комнату

В Сибае появится яшмовая комната. Об этом стало известно на седьмом инвестсабантуе, который стартовал сегодня в Зауралье. На полях форума планируется заключить соглашения на 100 млрд рублей. Участие в сабантуе примут федеральные эксперты и гости из более 23 регионов России и порядка десяти стран мира.
В этом году выбрали новую площадку для инвестсабантуя. Башкирская филармония и прилегающая к ней территория. На улице собрали огромные юрты, они будут задействованы завтра, а в зале филармонии сегодня прошли первые мероприятия — международный форум бизнес-шерифов собрал экспертов и специалистов, работающих с предпринимателями. Говорили о том, что уже сделано и что предстоит, обсудили лучшие практики работы.
В этом году для участия в сабантуе зарегистрировалось участников из более 23 регионов России и порядка десяти стран мира. Основная цель мероприятия — привлечение внимания к территории Зауралья и его развитию. В прошлом году на инвестсабантуе заключили соглашений на 100 млрд рублей. В этот раз планируется сохранить объемы. И кроме подписанных документов участников ждут и полезные встречи.
Основной деловой день сабантуя завтра. Пройдут встречи, на которых обсудят всё: от туризма до железных дорог. А вот Сибай должен обрести новый статус — города камнерезного искусства. На площадке будет работать Всемирный совет ремесел. А еще в Сибае появится новая уникальная локация — комната из кровавого агата или яшмы. Наверное, это лучшее драгоценное украшение к 70-летнему юбилею центра башкирского Зауралья.