В Уфе обсудили эффективность нового метода обучения детей с нарушением слуха

В Уфу приехала Эмилия Леонгард — ученый, создатель направления в сурдопедагогике, которому уже больше полувека. Обучая по «методу Леонгард», педагоги делают упор на развитии слухо-зрительного восприятия у неслышащих детей. Эффективно ли работает система с точки зрения общества глухих?
Медики, спортсмены, специалисты IT-сферы. Учителя помнят каждого выпускника. Вложили знания и силы в их становление. Не зря говорят, бывших учеников не бывает. На первый взгляд — обычный детский концерт, а вот если приглядеться, можно увидеть у каждого ребенка в зале слуховой аппарат или кохлеарный имплант. Это ребята с нарушением слуха, которые вопреки стереотипам так же чувствуют ритм и попадают в такт. В уфимской коррекционной школе № 138 для детей с ОВЗ учатся чуть больше 50 воспитанников.
«Метод Леонгард» применяют в обучении, в основном, небольшие школы — это кропотливая индивидуальная работа с каждым ребенком и родителем. Она основана на принципе раннего внедрения слуховых протезов и развития аудиального восприятия.
Всё это — в параллель с письмом и чтением — упор на абилитацию детей делают и в школе-интернате № 30, в которой большинство учеников — слабослышащие.
Но есть и смешанные классы, где обучаются ребята с высокой степенью тугоухости. Педагогам, конечно, приходится прилагать большие усилия — в стенах школы приучают к говорению. А вот дома дети чаще используют родной для них язык — жестовый. Пятиклассница Надя свободно владеет и тем, и другим.
Как считают многие специалисты, применение «Метода Леонгард» актуально не всегда. Он подходит для абилитации детей с хорошим остаточным слухом, но невозможен при абсолютной глухоте.
В Башкортостане проживают порядка 15 тыс. людей с нарушениями слуха. Из них больше 300 — дети. В республике созданы и развиваются условия для инклюзивного образования и реализации потенциала. Так, в Уфимском медколледже действуют отдельные группы, к которым прикреплены сурдопереводчики. Его выпускники работают лабораторными техниками во многих медучреждениях Уфы. На УМПО трудятся более 100 глухих специалистов, организацию труда которых обеспечивают инструкторы-дактилологи.
Жестовый язык нужно знать не только людям с нарушениями слуха. Ситуации бывают разные. Поздороваться, сказать спасибо, обратиться с вопросом или попросить помочь. Для саморазвития или в случае ЧС. И просто проявить уважение к глухим и слабослышащим.