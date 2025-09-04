В Уфе обсудили эффективность нового метода обучения детей с нарушением слуха

Наша школа отличается тем, что мы не используем при обучении дактили и жесты, обучение идет при помощи развития слухового восприятия и чтения с губ. Наши детки, в общем-то, одни хуже, другие лучше, но все овладевают самостоятельной речью.

Галина Найдёнова, заместитель директора по учебной работе Уфимской коррекционной школы № 138 для детей с ОВЗ