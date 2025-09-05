В Уфе осудят студента за дачу взятки преподавателям

В Уфе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Московской области. Он обвиняется в даче взятки преподавателям университета.

По версии следствия, студент, не желая сдавать экзамены, обратился к знакомому преподавателю с просьбой оказать содействие в успешной сдаче сессии. Преподаватель в свою очередь вовлек в эту схему другого коллегу и заведующего факультетом.

В результате сотрудники университета выставили положительные оценки по нескольким дисциплинам, не проверяя фактические знания студента, и получили в общей сложности 125,5 тысяч рублей.