В Уфе осудят студента за дачу взятки преподавателям

В Уфе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Московской области. Он обвиняется в даче взятки преподавателям университета.
По версии следствия, студент, не желая сдавать экзамены, обратился к знакомому преподавателю с просьбой оказать содействие в успешной сдаче сессии. Преподаватель в свою очередь вовлек в эту схему другого коллегу и заведующего факультетом.
В результате сотрудники университета выставили положительные оценки по нескольким дисциплинам, не проверяя фактические знания студента, и получили в общей сложности 125,5 тысяч рублей.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении должностных лиц университета по факту получения взятки выделены в отдельное производство.