Студенты Башкирии предложили идеи для развития промышленности Зауралья

Ребята рассказали о том, что они предлагают для развития местной территории. К примеру, студенты Сибайского филиала УУНиТ разработали проект комплексной переработки отвалов и хвостохранилищ Сибайского карьера. А студенты МГТУ рассказали, как уйти от заготовки леса лишь в качестве сырья и создавать из него продукцию с добавленной стоимостью. Ребята рассуждали об экономическом эффекте своих проектов, сроках окупаемости и новых открывающихся возможностях.