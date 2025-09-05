Студенты Башкирии предложили идеи для развития промышленности Зауралья

С 4 по 6 сентября в Сибае проходит Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2025». В рамках работы мероприятия студенты учебных учреждений Сибая, Уфы и Москвы поделились своими идеями развития Зауралья. Учащиеся приняли участие в работе кейс-лаборатории «Инвестиции в будущее».

Фото №1 - Студенты Башкирии предложили идеи для развития промышленности Зауралья

С проектами ознакомилось компетентное жюри в лице депутата Госдумы РФ Эльвиры Аиткуловой и заместителя директора Уральского филиала компании «Полиметалл» по персоналу и социальным вопросам Артемия Черданцева.

Ребята рассказали о том, что они предлагают для развития местной территории. К примеру, студенты Сибайского филиала УУНиТ разработали проект комплексной переработки отвалов и хвостохранилищ Сибайского карьера. А студенты МГТУ рассказали, как уйти от заготовки леса лишь в качестве сырья и создавать из него продукцию с добавленной стоимостью. Ребята рассуждали об экономическом эффекте своих проектов, сроках окупаемости и новых открывающихся возможностях.

По мнению жюри, данные проекты с некоторой доработкой вполне могут быть в будущем реализованы.

Интересной показалась идея строительства фабрики кучного выщелачивания для переработки бедных по содержанию руд Зауралья. Такая фабрика не требует больших затрат и может быть построена на борту карьера. В этом ценность проекта. Ребята, в целом, молодцы, они ищут и обязательно найдут, как поднять экономику Зауралья.

Артемий Черданцев

Эльвира Аиткулова подчеркнула, что ребятами взяты актуальные проблемы и над ними надо работать.

Но надо держать в голове вопросы экологии, согласия местных жителей, ведь важно не навредить новым производством природе и привычному укладу жизни. Именно в обсуждении в итоге и рождаются ценные идеи для развития.

Эльвира Аиткулова

Фото: forum-zauralye.com

