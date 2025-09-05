В школе Уфы прошел мастер-класс «Орнамент Победы»

История войны через современные технологии. В уфимской школе №100 прошёл мастер-класс «Орнамент Победы». Там ребята из шаймуратовского класса собирали бумажные мозаики, посвящённые символике военных лет и героическим подвигам.

Проект стал частью большой передвижной выставки «Единство: Лица Победы». В его основе – современные технологии и патриотическое воспитание. В школах Уфы планируют использовать и виртуальную реальность, но особое внимание уделяют таким творческим занятиям.