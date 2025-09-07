Радий Хабиров встретился с участниками программы советников по социзменениям

Радий Хабиров встретился со студентами программы «Институт советников по социальным изменениям». Это уникальный федеральный проект, который призван объединить неравнодушных людей из разных сфер: госслужащих, директоров некоммерческих, благотворительных организаций, бизнесменов и журналистов. Башкортостан стал площадкой для одного из этапов обучения. Участники проекта познакомились с лучшими практиками региона.

В одной этой, казалось бы, мелочи скрыта вся суть Уфимского хосписа. Это не больница, а дом. Дом, где о людях думают. Председатель попечительского совета фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова познакомила с учреждением студентов Института советников по социальным изменениям. Слушатели уже скоро разъедутся по своим регионам и увезут домой полученный опыт.

Башкортостан был выбран как одна из площадок для обучения. В регионе есть удачные практики, которые могут перенять другие.

40 человек. Разные регионы. Разные профессии. Но связаны крепкой, невидимой нитью неравнодушия. Цель института советников – сформировать в регионах страны команды, которые вместе будут менять социальную сферу. Это госслужащие, руководители соцучреждений, благотворительных организаций, бизнесмены и журналисты. И одни без других не могут.

Участники не только проходят обучение, получают новые навыки, но и могут лучше понять друг друга. Все они из социальной сферы, но, бывает, по-разному смотрят на ситуацию. Здесь же они учатся объединять свои усилия ради одной цели.

Уфимский хоспис – это как раз результат, на который направлен институт советников. Он появился благодаря тому, что свои усилия объединили власть, бизнес и общественники. Здесь и прошла встреча участников обучения, главы республики Радия Хабирова и руководителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер.

Для советников эта встреча – возможность с глазу на глаз пообщаться с руководителем крупного региона. Откровенный разговор о важном. О том, как примирить милосердие и бюрократию, как работать чиновникам и общественникам вместе, что первостепенно – человечность или профессионализм.